Иностранные корабли не смогут заходить в морские порты России без пропуска ФСБ: приказ Путина

Российский лидер Владимир Путин ужесточил правила захода иностранных судов в российские порты, теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписан президентом в рамках закона «О военном положении».

«Установить, что заход в морские порты РФ судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ», — гласит документ.