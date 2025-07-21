Иностранные корабли не смогут заходить в морские порты России без пропуска ФСБ: приказ Путина
Путин подписал указ о заходе зарубежных судов в порты РФ только с разрешения ФСБ
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Российский лидер Владимир Путин ужесточил правила захода иностранных судов в российские порты, теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписан президентом в рамках закона «О военном положении».
«Установить, что заход в морские порты РФ судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ», — гласит документ.
Ранее Путин утвердил изменения в правилах ношения военной формы, подписав соответствующий указ. Новые правила также затрагивают требования к форме одежды, включая модели с коротким и длинным рукавом. Согласно указу, старшие офицеры Вооружённых сил России и Росгвардии должны будут носить брюки костюмного типа с кантами и лампасами установленного цветового оттенка.