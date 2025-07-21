Офицер из Киева через силовиков передала в Россию аудио для пленного отца

Российские военные помогли установить контакт между пленным украинским военнослужащим и его дочерью — лейтенантом полиции из Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Через бот «Сохрани себе жизнь» Екатерина Король, служащая в Днепровском РО г. Киева, передала аудиообращение своему отцу Сергею Королю (позывной «Корс»), который содержится в российском плену.

«Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждём, всё будет хорошо. Главное, что ты живой, и всё. Это самое главное. И всё будет хорошо. У нас всё хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждём дома», — сказала дочь пленного.

Король рассказывал, что одна из его дочерей сама сдала его в ТЦК. Сейчас он рассматривает возможность отказа от обмена, чтобы не возвращаться в ВСУ, и признаёт российский статус новых территорий.

«Привет, дочурки, Катя, Ира. Я очень рад был вас слышать. Я выражаю огромную благодарность и от себя, от вас тоже российским военным за то, что дали нам пообщаться, — сказал он. [В плену] не обижают. Видите, даже нашли, возможность связаться, поговорить с семьёй. Потому что наши явно скажут, что я пропал без вести», — сказал Сергей Король своим дочкам.