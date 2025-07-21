Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 12:00

Российские военные формируют огневой балкон в Харьковской области

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Российские войска стремятся взять под плотный огневой контроль участок между Волчанском и Купянском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». С помощью таких действий российские подразделения стремятся выровнять линию фронта и сформировать для противника так называемый «огневой балкон».

По информации канала, продвижение идёт не только в Волчанске, но и в окрестностях Волчанских Хуторов, Старицы и Дегтярного. Зона огневого воздействия активно насыщается беспилотниками, а также наносится огонь по позициям ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Авторы подчёркивают, что удержание «огневого балкона» вынуждает украинские войска вести сложную оборону, сопряжённую с серьёзным риском для личного состава. Такие действия, как отмечается в публикации, способствуют развитию наступательных успехов российских сил на всём направлении между Купянском и Волчанском.

Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля
Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля

Ранее российские войска открыли дополнительное направление наступления в зоне СВО. Продвижение продолжается: каждый недельный отчёт отмечает освобождение нескольких населённых пунктов, в том числе на территории Харьковской области. Так, силы группировки «Север» вышли на новое направление, взяв под контроль село Дегтярное, расположенное у самой северной границы региона, рядом с Белгородской областью. Продвигаясь через лесные массивы к западу вдоль линии фронта и берегов реки Волчья, военнослужащие этой группировки расширяют буферную зону и приближаются к Волчанску, где с мая 2024 года ведутся активные боевые действия.

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar