Российские военные формируют огневой балкон в Харьковской области
Обложка © РИА Новости
Российские войска стремятся взять под плотный огневой контроль участок между Волчанском и Купянском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». С помощью таких действий российские подразделения стремятся выровнять линию фронта и сформировать для противника так называемый «огневой балкон».
По информации канала, продвижение идёт не только в Волчанске, но и в окрестностях Волчанских Хуторов, Старицы и Дегтярного. Зона огневого воздействия активно насыщается беспилотниками, а также наносится огонь по позициям ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Авторы подчёркивают, что удержание «огневого балкона» вынуждает украинские войска вести сложную оборону, сопряжённую с серьёзным риском для личного состава. Такие действия, как отмечается в публикации, способствуют развитию наступательных успехов российских сил на всём направлении между Купянском и Волчанском.
Ранее российские войска открыли дополнительное направление наступления в зоне СВО. Продвижение продолжается: каждый недельный отчёт отмечает освобождение нескольких населённых пунктов, в том числе на территории Харьковской области. Так, силы группировки «Север» вышли на новое направление, взяв под контроль село Дегтярное, расположенное у самой северной границы региона, рядом с Белгородской областью. Продвигаясь через лесные массивы к западу вдоль линии фронта и берегов реки Волчья, военнослужащие этой группировки расширяют буферную зону и приближаются к Волчанску, где с мая 2024 года ведутся активные боевые действия.