Российские военные формируют огневой балкон в Харьковской области

Российские войска стремятся взять под плотный огневой контроль участок между Волчанском и Купянском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». С помощью таких действий российские подразделения стремятся выровнять линию фронта и сформировать для противника так называемый «огневой балкон».

По информации канала, продвижение идёт не только в Волчанске, но и в окрестностях Волчанских Хуторов, Старицы и Дегтярного. Зона огневого воздействия активно насыщается беспилотниками, а также наносится огонь по позициям ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Авторы подчёркивают, что удержание «огневого балкона» вынуждает украинские войска вести сложную оборону, сопряжённую с серьёзным риском для личного состава. Такие действия, как отмечается в публикации, способствуют развитию наступательных успехов российских сил на всём направлении между Купянском и Волчанском.