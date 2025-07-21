«Тем лучше для нас»: Военный эксперт объяснил, как ВС РФ помогают украинцам ударами по ТЦК
Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ бьют по ТЦК Украины, чтобы замедлить мобилизацию
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Армия России наносит удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ВСУ, чтобы замедлить мобилизацию. Чем медленнее пополняются вражеские ряды на фронте, тем эффективнее ВС РФ выполняют задачи в рамках СВО. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, наши войска фактически помогают украинцам избежать верной смерти.
«Отчасти удары по ТЦК можно считать помощью украинцам. Это серьёзная тема военная, это мобилизационные ресурсы», — отметил собеседник NEWS.ru.
Сокращение ресурсов противника имеет решающее значение для успеха войск РФ. Чем меньше подкреплений сможет направить враг на передовую, тем безопаснее будет для российских солдат, пояснил специалист. Это является аксиомой. Следовательно, атаки будут продолжаться, так как остаётся ещё значительное количество целей, подытожил Дандыкин.
Напомним, ранее ВС РФ нанесли удары по ТЦК Украины, которые являются аналогами военкоматов, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах. В силовых структурах РФ уточнили, что удары по ТЦК вызвали панику среди бойцов ВСУ.