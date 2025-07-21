Сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в центре Киева

Сотрудник прокуратуры Андрей Молочный насмерть сбил женщину в центре Киева. Как пишут местные СМИ, он приходится сыном известному комику Андрею Молочному. Предварительно, молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Момент смертельной аварии. Видео © Генеральная прокуратура Украины

Авария произошла в ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской, где прокурорский работник выехал на пешеходную зону. Пострадавшая скончалась на месте, а Молочный-младший был задержан. В ходе судебного заседания сторону обвинения представлял генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Сын Андрея Молочного в суде. Видео © ТСН новини

Предположительно, отец подсудимого, Андрей Молочный, — бывший участник «Дуэта имени Чехова», после 2014 года переехавший в Россию. При этом его сын остался в Киеве и сделал карьеру в украинской прокуратуре. Сам комик публично не комментировал политические разногласия между странами.