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21 июля, 13:09

НАТО призвали пойти на сделку с Россией «‎уже сегодня»

Профессор Дизен: НАТО нужно срочно договориться с РФ, пока условия не стали хуже

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Североатлантический альянс оказался в ситуации, когда вынужден незамедлительно начать договариваться с российской стороной, в противном случае условия переговоров могут стать ещё хуже. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, своим мнением он поделился в соцсети Х.

«НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже», — подчеркнул он. Профессор напомнил, что российские войска буквально разносят позиции ВСУ при помощи многочисленных ракет и беспилотников.

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Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести очередной раунд переговоров с Россией на текущей неделе, при этом площадкой вновь выбран Стамбул. Бывший министр обороны Украины, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию.

Татьяна Миссуми
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