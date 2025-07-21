НАТО призвали пойти на сделку с Россией «уже сегодня»
Профессор Дизен: НАТО нужно срочно договориться с РФ, пока условия не стали хуже
Саммит НАТО в Гааге. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Североатлантический альянс оказался в ситуации, когда вынужден незамедлительно начать договариваться с российской стороной, в противном случае условия переговоров могут стать ещё хуже. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, своим мнением он поделился в соцсети Х.
«НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже», — подчеркнул он. Профессор напомнил, что российские войска буквально разносят позиции ВСУ при помощи многочисленных ракет и беспилотников.
Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести очередной раунд переговоров с Россией на текущей неделе, при этом площадкой вновь выбран Стамбул. Бывший министр обороны Украины, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию.