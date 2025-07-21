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21 июля, 12:08

Опять Умеров: Зеленский посылает в Стамбул сбитого им же лётчика

Рустем Умеров снова возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Бывший министр обороны Украины, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией, которые могут пройти в Стамбуле уже в ближайшую среду-четверг. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Умеров ранее уже представлял Киев на переговорах, но тогда он был главой Минобороны. Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль в Турцию не поедет.

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Рустем Умеров ранее уже участвовал в переговорах с Россией, однако его подход неоднократно критиковали как внутри Украины, так и за рубежом. По мнению ряда экспертов, Умерову не хватает жёсткости и стратегической гибкости, а его прежние раунды переговоров не принесли ощутимых результатов. На этом фоне его возвращение в статусе главы делегации вызывает сомнения в эффективности предстоящих встреч.

Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести очередной раунд переговоров с Россией на текущей неделе, при этом площадкой вновь выбран Стамбул.

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Будет только хуже: В Турции раскрыли, что ждёт Зеленского в случае провала переговоров в Стамбуле

*Включён в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Марина Фещенко
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