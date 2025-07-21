Парк Skypark Sochi закрыт из-за инцидента с посетителем
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Парк развлечений Skypark Sochi закрыт по техническим причинам из-за инцидента с посетителем. По данным Mash, мужчина упал с высоты 207 метров.
Всё произошло сегодня в обед. Сейчас на месте работают экстренные службы.
«На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия», — говорится в сообщении парка.
А ранее на Енисее трагически погиб бывший руководитель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. Причиной смерти мог стать несчастный случай во время сплава по реке.