Парк Skypark Sochi закрыт из-за инцидента с посетителем

Парк развлечений Skypark Sochi закрыт по техническим причинам из-за инцидента с посетителем. По данным Mash, мужчина упал с высоты 207 метров.

Всё произошло сегодня в обед. Сейчас на месте работают экстренные службы.

«На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия», — говорится в сообщении парка.