Life.ru узнал у вирусолога, чем опасна лютующая на турецких берегах бактерия Vibrio

Бактерии рода Vibrio распространены в тёплых морях и океанах, самые опасные из них попадают в организм человека вместе с водой через рот или раны. При этом опасаться, что их массово завезут в Россию возвращающиеся с отдыха туристы, не стоит. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.

Vibrio — это одни из бактерий, вибриона. Их много видов, но к самым вот известным относятся холерные. Это так называемые галофильные навибрионы, то есть солелюбивые, которые могут жить в морской воде. Сейчас вода тёплая, но им нужно много органических веществ. Поэтому если там много купающихся, которые, так сказать, необязательно ходят в туалет на берег, то вот там будет такая для вибрио-бактерий питательная среда. Тёплая вода, мелкое место и много органических питательных веществ — хорошая среда для размножения Vibrio. Владислав Жемчугов Врач – иммунолог-вирусолог

Эксперт пояснил, что эти микроорганизмы часто встречаются в тёплых и тропических водах, в частности в Чёрном и Средиземном морях, а также в океанах. Существует несколько опасных видов Vibrio. Один из них попадает в организм вместе с водой через рот и приводит к расстройству желудка и кишечника, после заражения начинаются характерные симптомы — боли в животе и рвота. Второй вид попадает в раны, вызывая их воспаление и гноение.

Смертельными такие болезни могут стать только в том случае, если игнорировать проблему, — например, гной может распространиться по ране, после чего появится осложнение, произойдёт заражение крови, что действительно чревато летальным исходом. Аналогичная ситуация и с запущенными заражениями ЖКТ. Поэтому при появлении характерных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью, подчёркивает врач.

«Касательно завоза этой бактерии в Россию, это такие симптомы, что они будут лечиться на месте, потому инфекционный период короткий. Симптомы заметны сразу — и с ними никто никуда не улетит», — подытожил наш собеседник.