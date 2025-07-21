В Киеве разрушен цех дронов, который несколько дней назад посетил Келлог

В Киеве атакован цех по сборке беспилотников, который всего несколько дней назад посещал американский политик Кит Келлог — спецпосланник президента Дональда Трампа. Об этом сообщил нардеп Алексей Дмитрук.

«В Киеве ночью был нанесён удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — написал нардеп у себя в социальных сетях.