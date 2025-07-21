В Киеве разрушен цех дронов, который несколько дней назад посетил Келлог
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В Киеве атакован цех по сборке беспилотников, который всего несколько дней назад посещал американский политик Кит Келлог — спецпосланник президента Дональда Трампа. Об этом сообщил нардеп Алексей Дмитрук.
«В Киеве ночью был нанесён удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — написал нардеп у себя в социальных сетях.
Напомним, минувшая ночь в Киеве была очень долгой и сложной из-за российских дронов и ракет. В столице Украины зафиксировано свыше 15 точных попаданий в результате атак ВС РФ с применением различных видов вооружения. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил удары по складским помещениям.