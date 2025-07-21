Евросоюз в лице главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен должен выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Свой призыв парламентарий обосновал тем фактом, что российский лидер «проявляет железную выдержку», несмотря на провокации со стороны ЕС.

«Нобелевскую премию мира надо дать нашему президенту. Он спасает Европу сейчас. Потому что после всех угроз в наш адрес, после полётов самолётов-разведчиков вдоль нашей границы Европы уже не должно существовать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

А вот президенту США Дональду Трампу получить заветную награду будет сложнее. По словам депутата ГД РФ, американские военные и политики, высказывая угрозы в адрес России, сокращают шансы своего лидера стать лауреатом Нобелевской премии мира.