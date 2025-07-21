«Патологический предатель»: США могут «скинуть» Зеленского ради Залужного
Аналитик Кот: США запустят управляемый кризис для смены Зеленского на Залужного
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский надоел США из-за своих постоянных капризов и требований, поэтому американцы могут организовать на Украине управляемый кризис, чтобы скинуть главу киевского режима, полагает аналитик Юрий Кот. По его словам, в процессе госпереворота власть может перейти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, который ныне возглавляет дипмиссию в Лондоне.
«Он человек беспринципный, очень жестокий, алчный, причём жаждущий власти, денег. Мы можем вспомнить, как он уходил из Украины, как он фактически кинул очень многих людей, которые шли за ним. Он такой патологический предатель», — отметил эксперт в интервью радио «Комсомольская правда».
Кот считает, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать на смене Зеленского. В Вашингтоне рассматривают экс-комика как некий отработанный материал, передаёт kp.ru. США нужно продвинуть идеи изменений на территории Незалежной, но по факту мало чего поменяется и в первую очередь для самих украинцев, отметил специалист.
Напомним, Залужный уделал Зеленского в борьбе за доверие украинцев в ходе недавнего опроса. А в Раде уже оценили вероятность замены экс-комика на Залужного.