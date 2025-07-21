Владимир Зеленский надоел США из-за своих постоянных капризов и требований, поэтому американцы могут организовать на Украине управляемый кризис, чтобы скинуть главу киевского режима, полагает аналитик Юрий Кот. По его словам, в процессе госпереворота власть может перейти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, который ныне возглавляет дипмиссию в Лондоне.

«Он человек беспринципный, очень жестокий, алчный, причём жаждущий власти, денег. Мы можем вспомнить, как он уходил из Украины, как он фактически кинул очень многих людей, которые шли за ним. Он такой патологический предатель», — отметил эксперт в интервью радио «Комсомольская правда».