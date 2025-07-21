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Регион
21 июля, 15:14

«Погибли под колёсами»: Мать экс-участника The Hatters раскрыла подробности трагедии

Мать экс-участника The Hatters рассказала, что он погиб по дороге с соревнований

Вадим Рулёв. Обложка © VK / Вадим Рулёв

Вадим Рулёв. Обложка © VK / Вадим Рулёв

Бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулёв и его жена Екатерина погибли в ДТП после возвращения с соревнований. Об этом РБК сообщила мать музыканта Светлана Рулева.

«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колёсами автомобиля», — сказала она изданию.

Рулёва добавила, что подробности о времени и месте прощания станут известны позже.

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Напомним, 35-летний Вадим Рулёв и его 33-летняя жена погибли в Ленинградской области после столкновения их мотоцикла BMW с автомобилем Range Rover. Авария со смертельным исходом произошла 20 июля. По предварительной информации, музыкант на большой скорости выехал на встречную полосу на участке дороги между посёлками Зверево и Малиновка.

Александра Мышляева
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