«Погибли под колёсами»: Мать экс-участника The Hatters раскрыла подробности трагедии

Бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулёв и его жена Екатерина погибли в ДТП после возвращения с соревнований. Об этом РБК сообщила мать музыканта Светлана Рулева.

«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колёсами автомобиля», — сказала она изданию.

Рулёва добавила, что подробности о времени и месте прощания станут известны позже.