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21 июля, 15:09

Пожарный из Казахстана повторил трюк ван Дамма со шпагатом и двумя грузовиками

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zkomc

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zkomc

Казахстанский пожарный повторил знаменитый трюк звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма, встав на шпагат между кабин двух движущихся грузовиков. Ролик появился в аккаунте Управления по чрезвычайным ситуациям Уральска и быстро разошёлся в социальных сетях.

Казахский пожарный повторил трюк ван Дамма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zkomc

Сотрудник МЧС выполнил шпагат между двумя движущимися пожарными машинами, произведёнными в Уральске. Трюк по сути повторил рекламный ролик Volvo, в котором ван Дамм снялся в 2013 году.

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А в прошлом месяце американский актёр вновь Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за очередной опасный трюк — актёр прыгнул с горящим парашютом из вертолёта. Конечно же, одного этого было мало, чтобы установить рекорд — Круз повторил рискованную процедуру 16 раз в ходе съёмок последней — восьмой — части франшизы «Миссия невыполнима».

Юрий Лысенко
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