Пожарный из Казахстана повторил трюк ван Дамма со шпагатом и двумя грузовиками

Казахстанский пожарный повторил знаменитый трюк звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма, встав на шпагат между кабин двух движущихся грузовиков. Ролик появился в аккаунте Управления по чрезвычайным ситуациям Уральска и быстро разошёлся в социальных сетях.

Сотрудник МЧС выполнил шпагат между двумя движущимися пожарными машинами, произведёнными в Уральске. Трюк по сути повторил рекламный ролик Volvo, в котором ван Дамм снялся в 2013 году.

А в прошлом месяце американский актёр вновь Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за очередной опасный трюк — актёр прыгнул с горящим парашютом из вертолёта. Конечно же, одного этого было мало, чтобы установить рекорд — Круз повторил рискованную процедуру 16 раз в ходе съёмок последней — восьмой — части франшизы «Миссия невыполнима».