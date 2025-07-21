Пожарный из Казахстана повторил трюк ван Дамма со шпагатом и двумя грузовиками
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zkomc
Казахстанский пожарный повторил знаменитый трюк звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма, встав на шпагат между кабин двух движущихся грузовиков. Ролик появился в аккаунте Управления по чрезвычайным ситуациям Уральска и быстро разошёлся в социальных сетях.
Казахский пожарный повторил трюк ван Дамма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zkomc
Сотрудник МЧС выполнил шпагат между двумя движущимися пожарными машинами, произведёнными в Уральске. Трюк по сути повторил рекламный ролик Volvo, в котором ван Дамм снялся в 2013 году.
А в прошлом месяце американский актёр вновь Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за очередной опасный трюк — актёр прыгнул с горящим парашютом из вертолёта. Конечно же, одного этого было мало, чтобы установить рекорд — Круз повторил рискованную процедуру 16 раз в ходе съёмок последней — восьмой — части франшизы «Миссия невыполнима».