Опрос: Каждый второй россиянин получает от 10 до 30 сообщений от коллег в час

Почти половина россиян сталкивается с интенсивным потоком сообщений — от 10 до 30 в час. При этом 88% участников опроса не разделяют рабочие и личные переписки, что способствует усталости, снижению концентрации и эмоциональному выгоранию.

Большинство респондентов (88%) используют одни и те же мессенджеры для профессионального общения и личных разговоров — полностью (37%) или частично (51%). Наиболее популярными платформами оказались Telegram (81%) и WhatsApp (67%). При этом многие выбирают сразу несколько приложений, где одновременно ведут диалоги с коллегами и близкими.

Опрос показал, что 61% тратят по 1–2 часа ежедневно на поиск нужной информации в рабочих чатах, а 26% откладывают ответы из-за чувства тревоги и стресса. Кроме того, 21% отметили, что постоянное переключение между разными типами переписок ухудшает концентрацию и влияет на самочувствие. Ещё 37% регулярно ощущают усталость от большого количества сообщений вне зависимости от их содержания, сообщает ТАСС.