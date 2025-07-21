Британия ввела санкции против 134 судов, якобы связанных с Россией

Великобритания объявила о введении санкций в отношении 134 судов, которые могут быть как-то связаны с Россией. Обновлённые данные ограничений против РФ появились на сайте британского правительства.

Согласно документу, теперь количество судов, оказавшихся под британскими санкциями, увеличилось с 290 до 424. Также Лондон объявил о рестрикциях против двух компаний из ОАЭ — Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC.