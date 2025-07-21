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21 июля, 15:46

Шадаев приглашён в ГД для разъяснения проекта штрафов за экстремистские запросы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев получил приглашение выступить на заседании Государственной думы, чтобы разъяснить детали законопроекта о штрафах за экстремистские запросы в поисковых системах и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Соответствующее приглашение председатель Госдумы [Вячеслав Володин] озвучил сегодня на Совете Государственной думы», — рассказал собеседник агентства

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Напомним, что данная инициатива была предложена правительством Российской Федерации. Она уже получила поддержку со стороны Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Законопроект предполагает введение штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей за намеренный поиск экстремистских материалов в Интернете. В Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести изменения, добавив новую статью 13.53. Однако в документе не уточняется, каким образом будет устанавливаться умысел пользователя.

Анастасия Никонорова
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