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21 июля, 16:40

«Бешеный Макс отдыхает»: Мобильные ТЦК на Украине сравнили с головорезами из боевика

Коц: Мобильные ТЦК на Украине переплюнут дикие банды из фильма Безумный Макс

Обложка © Кадр из фильма «Безумный Макс: дорога ярости» режиссер Джордж Миллер, сценарист Джордж Миллер / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Безумный Макс: дорога ярости» режиссер Джордж Миллер, сценарист Джордж Миллер / Kinopoisk

На Украине собрались организовать мобильные ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), чтобы российские ракеты больше не мешали своими прилётами отлавливать украинцев и отправлять в ряды ВСУ. Военкор Александр Коц сравнил подобные передвижные военкоматы на Украине с дикими бандами из фильма «Безумный Макс», где цивилизации пришёл конец и рамки законов рухнули.

«Воображение рисует этакий современный «гуляй-город» — ощетинившуюся стволами в разные стороны колонну бронемобилей с людьми в форме, которая заезжает на три дня в населённик и выметает из него всех мужчин. Несогласных стреляют на месте. «Бешеный Макс» отдыхает», написал военкор в телеграм-канале.

По словам Коца, киевские власти упорно продолжают пробивать дно в попытке довести до бедного свою цель — «воевать до последнего украинца».

«Тем лучше для нас»: Военный эксперт объяснил, как ВС РФ помогают украинцам ударами по ТЦК
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Ранее Life.ru писал, что в связи с российскими ударами рассматривается возможность реорганизации работы территориальных центров комплектования на территории Украины. Их предлагается сделать мобильно-передвижными.

Татьяна Миссуми
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