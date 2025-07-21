На Украине собрались организовать мобильные ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), чтобы российские ракеты больше не мешали своими прилётами отлавливать украинцев и отправлять в ряды ВСУ. Военкор Александр Коц сравнил подобные передвижные военкоматы на Украине с дикими бандами из фильма «Безумный Макс», где цивилизации пришёл конец и рамки законов рухнули.

«Воображение рисует этакий современный «гуляй-город» — ощетинившуюся стволами в разные стороны колонну бронемобилей с людьми в форме, которая заезжает на три дня в населённик и выметает из него всех мужчин. Несогласных стреляют на месте. «Бешеный Макс» отдыхает», — написал военкор в телеграм-канале.

По словам Коца, киевские власти упорно продолжают пробивать дно в попытке довести до бедного свою цель — «воевать до последнего украинца».