Мотоцикл столкнулся с лошадью в Омской области, погиб подросток
Обложка © Telegram / Омская полиция
Подросток погиб в ДТП с мотоциклом и лошадью в Омской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошёл вечером 20 июля на въезде в посёлок Любовский Нововоршавского района. 26-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и его двоюродная сестра катались на недавно купленном транспорте, когда на дорогу внезапно выбежала лошадь. Столкновение привело к гибели девушки.
Прокурор района Георгий Котов лично выехал на место происшествия. Ход расследования взят под контроль областной прокуратурой.
Ранее Life.ru сообщал, что 25-летний мотоциклист без прав погиб в Нижнем Тагиле, его спутница в больнице. Рано утром 20 июля на Индустриальной улице произошло ДТП: молодой человек потерял управление и столкнулся с бордюром. Водитель был мотоциклом шлема.