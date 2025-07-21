Мотоцикл столкнулся с лошадью в Омской области, погиб подросток

Подросток погиб в ДТП с мотоциклом и лошадью в Омской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошёл вечером 20 июля на въезде в посёлок Любовский Нововоршавского района. 26-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и его двоюродная сестра катались на недавно купленном транспорте, когда на дорогу внезапно выбежала лошадь. Столкновение привело к гибели девушки.

Прокурор района Георгий Котов лично выехал на место происшествия. Ход расследования взят под контроль областной прокуратурой.