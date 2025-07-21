Директора заведения в Киеве оштрафовали за песни Сердючки на русском языке

Суд назначил штраф директору одного из заведений в Киеве в размере 425 гривен (почти 800 рулей) за исполнение Андреем Данилко, выступающим в образе Верки Сердючки, песен на русском языке во время одного из концертов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечает источник, в середине июня уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь обратился в полицию из-за использования русского языка на выступлении Верки Сердючки, прошедшем в одной из гостиниц Киева. По сообщениям телеканала ТСН, во время концерта звучали композиции на русском, что вызвало возмущение у определённой части публики. В дальнейшем агентство «Украинские новости» проинформировало, что полиция оформила административный протокол в отношении руководителя заведения, где проходило выступление, однако Креминь позже отметил, что не усматривает в исполнении песен на русском каких-либо нарушений.

В публикации «Страны.ua» говорится, что директора столичного учреждения признали виновным в нарушении норм языкового законодательства при проведении концерта 13 июня. Кроме штрафа на сумму 425 гривен, предпринимателю также предстоит оплатить судебный сбор в размере 605 гривен (приблизительно 1,1 тыс. рублей).