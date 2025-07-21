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Регион
21 июля, 17:46

Автоэксперт рассказал, что делать с затопленной машиной

Автоэксперт Мардоян: Затопленную машину выгоднее продать на запчасти

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Московский регион столкнулся с массовыми повреждениями автомобилей из-за сильных ливней. Основатель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян в интервью «Постньюс» заявил, что восстановление затопленных машин часто нерентабельно.

Эксперт отметил, что гидроудар приводит к необходимости замены двигателя, а резкие перепады температур наносят ему больший урон, чем сама вода. В таких случаях проще утилизировать транспорт или разобрать его на запчасти.

«У нас из рук в руки никто ничего не продаёт. Всё через дилеров. А дилеры не возьмут эти машины или поставят такие цены, что никто ничего не продаст», — пояснил Мардоян.

Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины
Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал отвезти оказавшийся в воде автомобиль на станцию технического обслуживания и заняться его сушкой. Эксперт также отметил, что во время сильного дождя сцепление колёс с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь. Кроме того, при попадании в глубокую лужу возникает риск утопления автомобиля. Однако наибольшую опасность представляет гидроудар, который особенно критичен для машин с дизельными двигателями.

Александра Мышляева
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