Автоэксперт рассказал, что делать с затопленной машиной
Автоэксперт Мардоян: Затопленную машину выгоднее продать на запчасти
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Московский регион столкнулся с массовыми повреждениями автомобилей из-за сильных ливней. Основатель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян в интервью «Постньюс» заявил, что восстановление затопленных машин часто нерентабельно.
Эксперт отметил, что гидроудар приводит к необходимости замены двигателя, а резкие перепады температур наносят ему больший урон, чем сама вода. В таких случаях проще утилизировать транспорт или разобрать его на запчасти.
«У нас из рук в руки никто ничего не продаёт. Всё через дилеров. А дилеры не возьмут эти машины или поставят такие цены, что никто ничего не продаст», — пояснил Мардоян.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал отвезти оказавшийся в воде автомобиль на станцию технического обслуживания и заняться его сушкой. Эксперт также отметил, что во время сильного дождя сцепление колёс с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь. Кроме того, при попадании в глубокую лужу возникает риск утопления автомобиля. Однако наибольшую опасность представляет гидроудар, который особенно критичен для машин с дизельными двигателями.