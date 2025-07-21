Автоэксперт рассказал, что делать с затопленной машиной

Московский регион столкнулся с массовыми повреждениями автомобилей из-за сильных ливней. Основатель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян в интервью «Постньюс» заявил, что восстановление затопленных машин часто нерентабельно.

Эксперт отметил, что гидроудар приводит к необходимости замены двигателя, а резкие перепады температур наносят ему больший урон, чем сама вода. В таких случаях проще утилизировать транспорт или разобрать его на запчасти.

«У нас из рук в руки никто ничего не продаёт. Всё через дилеров. А дилеры не возьмут эти машины или поставят такие цены, что никто ничего не продаст», — пояснил Мардоян.