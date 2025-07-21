«Голодные игры» от AnexTour: Россиян 10 часов не пускали к еде и воде на турецкой экскурсии

Российские туристы столкнулись с экстремальными условиями во время экскурсии в турецкий Эфес — их лишали возможности купить еду и воду в течение 10 часов. Об этом SHOT рассказали пострадавшие, купившие тур у оператора AnexTour.

Развалины на турецкой экскурсии были на реставрации. Фото © SHOT

По словам путешественников, за 11 тысяч рублей они получили «голодный» тур без остановок для покупки воды, несмотря на жару в +33°C. Гиды игнорировали просьбы и даже вытащили одного мужчину из очереди на заправке, заявив, что нужно спешить. Дополнительным разочарованием стало то, что все достопримечательности оказались на реставрации, о чём туристов не предупредили заранее.

В результате многие вернулись в отель с головокружением и слабостью, а из-за опоздания на час не успели на обед, оставшись без еды до вечера. В AnexTour отказались компенсировать часть стоимости тура, сообщают пострадавшие.