«Голодные игры» от AnexTour: Россиян 10 часов не пускали к еде и воде на турецкой экскурсии
Российские туристы пожаловались на отсутствие еды и воды во время экскурсии в Турции
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Российские туристы столкнулись с экстремальными условиями во время экскурсии в турецкий Эфес — их лишали возможности купить еду и воду в течение 10 часов. Об этом SHOT рассказали пострадавшие, купившие тур у оператора AnexTour.
Развалины на турецкой экскурсии были на реставрации. Фото © SHOT
По словам путешественников, за 11 тысяч рублей они получили «голодный» тур без остановок для покупки воды, несмотря на жару в +33°C. Гиды игнорировали просьбы и даже вытащили одного мужчину из очереди на заправке, заявив, что нужно спешить. Дополнительным разочарованием стало то, что все достопримечательности оказались на реставрации, о чём туристов не предупредили заранее.
В результате многие вернулись в отель с головокружением и слабостью, а из-за опоздания на час не успели на обед, оставшись без еды до вечера. В AnexTour отказались компенсировать часть стоимости тура, сообщают пострадавшие.
Ранее Life.ru сообщал, что сотни российских туристов в Турции оказались в затруднительном положении из-за внезапного сбоя в работе платежной системы Letim. Приложение перестало функционировать, оплата картами оказалась невозможной. В результате чего многие остались без доступа к деньгам. Попытки связаться с техподдержкой Letim не увенчались успехом.