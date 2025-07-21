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21 июля, 18:58

«Голодные игры» от AnexTour: Россиян 10 часов не пускали к еде и воде на турецкой экскурсии

Российские туристы пожаловались на отсутствие еды и воды во время экскурсии в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Российские туристы столкнулись с экстремальными условиями во время экскурсии в турецкий Эфес — их лишали возможности купить еду и воду в течение 10 часов. Об этом SHOT рассказали пострадавшие, купившие тур у оператора AnexTour.

Развалины на турецкой экскурсии были на реставрации. Фото © SHOT

Развалины на турецкой экскурсии были на реставрации. Фото © SHOT

По словам путешественников, за 11 тысяч рублей они получили «голодный» тур без остановок для покупки воды, несмотря на жару в +33°C. Гиды игнорировали просьбы и даже вытащили одного мужчину из очереди на заправке, заявив, что нужно спешить. Дополнительным разочарованием стало то, что все достопримечательности оказались на реставрации, о чём туристов не предупредили заранее.

В результате многие вернулись в отель с головокружением и слабостью, а из-за опоздания на час не успели на обед, оставшись без еды до вечера. В AnexTour отказались компенсировать часть стоимости тура, сообщают пострадавшие.

Российским туристам в Турции угрожает смертоносная и мучительная холера из-за бактерии Vibrio
Российским туристам в Турции угрожает смертоносная и мучительная холера из-за бактерии Vibrio

Ранее Life.ru сообщал, что сотни российских туристов в Турции оказались в затруднительном положении из-за внезапного сбоя в работе платежной системы Letim. Приложение перестало функционировать, оплата картами оказалась невозможной. В результате чего многие остались без доступа к деньгам. Попытки связаться с техподдержкой Letim не увенчались успехом.

Александра Мышляева
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