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21 июля, 19:20

Обломки сбитого БПЛА в Бердянске упали на детский сад и пожарную часть

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Над Бердянском был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В результате падения обломков пострадали территории детского сада и пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В момент происшествия в детском саду находились 18 человек, включая 12 детей. К счастью, никто не пострадал — ни дети, ни персонал обоих учреждений. Все дети были оперативно эвакуированы.

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Артём Гапоненко
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