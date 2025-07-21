Обломки сбитого БПЛА в Бердянске упали на детский сад и пожарную часть

Над Бердянском был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В результате падения обломков пострадали территории детского сада и пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В момент происшествия в детском саду находились 18 человек, включая 12 детей. К счастью, никто не пострадал — ни дети, ни персонал обоих учреждений. Все дети были оперативно эвакуированы.