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22 июля, 01:39

Бывший руководитель Burger King Фицпатрик стал новым гендиром Subway

Джонатан Фицпатрик. Обложка © subway.com

Джонатан Фицпатрик. Обложка © subway.com

Американская сеть ресторанов Subway объявила о назначении нового генерального директора — им стал бывший руководитель Burger King Джонатан Фицпатрик. Эта кадровая перестановка происходит в условиях многолетнего снижения финансовых показателей компании.

Предыдущий CEO Джон Чидси, занимавший пост с 2019 года и ставший первым руководителем Subway не из семьи основателей, проводил масштабную реструктуризацию бизнеса. В период его руководства сеть закрыла около 10% своих заведений (более 2,5 тысячи ресторанов), полностью пересмотрела операционную модель и обновила меню, делая акцент на качестве ингредиентов.

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Ранее юридическое лицо, представляющее сеть ресторанов быстрого питания Subway в России, подало заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда под названием Subboy. В представленных материалах указаны направления использования бренда: предоставление услуг общественного питания, включая продажу еды и напитков для потребления как на месте, так и на вынос, а также приготовление и доставку блюд.

Артём Гапоненко
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