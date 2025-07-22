Бывший руководитель Burger King Фицпатрик стал новым гендиром Subway

Американская сеть ресторанов Subway объявила о назначении нового генерального директора — им стал бывший руководитель Burger King Джонатан Фицпатрик. Эта кадровая перестановка происходит в условиях многолетнего снижения финансовых показателей компании.

Предыдущий CEO Джон Чидси, занимавший пост с 2019 года и ставший первым руководителем Subway не из семьи основателей, проводил масштабную реструктуризацию бизнеса. В период его руководства сеть закрыла около 10% своих заведений (более 2,5 тысячи ресторанов), полностью пересмотрела операционную модель и обновила меню, делая акцент на качестве ингредиентов.