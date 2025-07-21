ПВО сбила 25 украинских беспилотников над несколькими регионами России
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Система противовоздушной обороны сбила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией российских регионов вечером 21 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, все беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов – 12 – было перехвачено над Ростовской областью. Ещё восемь беспилотников расчёты ПВО сбили над Брянской областью. По два аппарата уничтожили над Калужской областью и над территорией Московского региона, при этом один из них направлялся в сторону Москвы. Один беспилотник также был нейтрализован над территорией Республики Крым.
Ранее Life.ru писал, что в Бердянске обломки сбитого украинского БПЛА упали на детский садик, где находились 12 детей. Власти Запорожской области сообщили, что никто из детей и сотрудников не пострадал.