ПВО сбила 25 украинских беспилотников над несколькими регионами России

Согласно заявлению ведомства, все беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов – 12 – было перехвачено над Ростовской областью. Ещё восемь беспилотников расчёты ПВО сбили над Брянской областью. По два аппарата уничтожили над Калужской областью и над территорией Московского региона, при этом один из них направлялся в сторону Москвы. Один беспилотник также был нейтрализован над территорией Республики Крым.