Минобороны предложило проиндексировать выплаты военным и силовикам на 7,6%

Министерство обороны России выступило с инициативой проиндексировать отдельные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств на 7,6% вместо ранее предложенных 4,5%. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, изменение касается индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций. Предлагается применить коэффициент 1,076 вместо прежнего 1,045. Новые условия начнут действовать для правоотношений, возникших с начала 2025 года.

Инициатива распространяется не только на кадровых военнослужащих, но и на ряд других категорий. В частности, индексация затронет военнослужащих, призванных на военные сборы, а также сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.

В Минобороны подчеркнули, что реализация данного проекта постановления не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. Средства на повышение выплат будут изысканы в пределах уже предусмотренного в бюджете финансирования.