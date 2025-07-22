Запад может лишить Киев поддержки из-за действий против НАБУ
Посол ЕС Матернова: Действия против НАБУ могут лишить Украину поддержки Европы
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Давление на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может обернуться для киевского руководства потерей западной поддержки. Об этом предупредила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.
Её заявление стало реакцией на совместное обращение послов стран G7 в Киеве, выразивших обеспокоенность происходящим вокруг НАБУ.
«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула Матернова в соцсети X.
Напомним, СБУ провела обыски в НАБУ, подозревая его сотрудников в связях с Россией. Один из детективов якобы вёл бизнес в России через своего отца. В ответ на действия СБУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура резко осудили обыски. СМИ предполагают, что эти меры могут быть попыткой киевских властей ослабить влияние антикоррупционного бюро.