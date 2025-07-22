Администрация США рассекретила документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Впервые в истории США рассекретили 230 тысяч документов Федерального бюро расследований (ФБР), касающихся расследования трагической гибели борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга – младшего. Директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети X отметила, что среди обнародованных материалов находятся не только детали следствия, но и внутренние записки ФБР, различные версии произошедшего, а также свидетельства сокамерника осуждённого убийцы Джеймса Эрла Рэя, который утверждал, что вёл разговоры о возможном заговоре.

Напомним, что Мартин Лютер Кинг – младший, один из самых известных лидеров движения за гражданские права афроамериканцев, был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси) в возрасте 39 лет. Это преступление вызвало массовые волнения и акции протеста более чем в ста городах США.