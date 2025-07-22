Трамп предупредил Иран о возможных новых ударах по ядерным объектам

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможности повторных ударов по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость. Это заявление стало реакцией на комментарии иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который признал, что предыдущие атаки нанесли значительный ущерб.

«Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется», — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.