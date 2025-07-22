Трамп предупредил Иран о возможных новых ударах по ядерным объектам
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможности повторных ударов по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость. Это заявление стало реакцией на комментарии иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который признал, что предыдущие атаки нанесли значительный ущерб.
«Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется», — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
Ранее Иран заявил, что не готов к прямым переговорам с Вашингтоном относительно своей ядерной программы. Однако как подчеркнул министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, Тегеран «готов к сотрудничеству». Иран предпримет все необходимые шаги для укрепления доверия и демонстрации мирного характера своей ядерной программы, а также отсутствия намерений разрабатывать ядерное оружие. В ответ на это Исламская Республика ожидает отмены санкций со стороны западных государств.