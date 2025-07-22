Появились первые кадры Энн Хэтэуэй со съёмок «Дьявол носит Prada 2»

Актриса Энн Хэтэуэй, исполнительница роли Энди Сакс в культовой комедийной драме «Дьявол носит Prada», поделилась первым изображением со съёмок продолжения фильма, подтверждая тем самым начало работы над сиквелом. На опубликованном кадре Энди Сакс предстает повзрослевшей, а сама Хэтэуэй добавила хэштег, явно указывающий на продолжение легендарной картины.

Энн Хэтэуэй анонсировала продолжение «Дьявол носит Prada». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annehathaway

Ожидается, что в сиквеле Энди Сакс больше не будет ассистенткой главного редактора издания Runway Миранды Пристли. Подтверждено, что к знаковой роли Миранды вернется Мэрил Стрип.

Хотя полный сюжет картины пока не раскрывается, предполагается, что центральной темой фильма станет отчаянная попытка Миранды Пристли удержать власть в своих руках на фоне падения популярности печатных изданий.

Киностудия также подтвердила возвращение Эмили Блант к своей роли из первой части. Её персонаж теперь занимает руководящую должность в группе компаний класса люкс и специализируется на рекламе, которая, по сюжету, крайне необходима Пристли.

Примечательно, что анонс начала съёмок фильма последовал за новостью об уходе Анны Винтур с поста главного редактора американского журнала Vogue после 37 лет работы. Винтур возглавила издание в 1988 году, а до этого, с 1985 по 1987 год, была главредом британской версии журнала. По слухам, именно Анна Винтур послужила прототипом для создания образа Миранды Пристли. Интересно, что съёмочная группа оригинального фильма рассказывала, как Мэрил Стрип на протяжении всего периода съёмок ни разу не вышла из образа циничного главного редактора Runway.