ПВО сбила дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать предприятие в Самарской области

Сегодня утром на территории Самарской области силами ПВО были уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать одно из промышленных предприятий. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

В связи с оперативной обстановкой в области временно вводились ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным эффективнее противодействовать вражеским БПЛА.