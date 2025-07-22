ПВО сбила дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать предприятие в Самарской области
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Сегодня утром на территории Самарской области силами ПВО были уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать одно из промышленных предприятий. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
В связи с оперативной обстановкой в области временно вводились ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным эффективнее противодействовать вражеским БПЛА.
А вечером 21 июля обломки сбитого украинского БПЛА упали на детский садик в Бердянске. Власти Запорожской области сообщили, что никто из детей и сотрудников не пострадал.