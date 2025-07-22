Жители приграничных населённых пунктов Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за слишком поздно объявленной Киевом эвакуации. Об этом заявили представители российских силовых структур.

«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряжённая, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию слишком поздно», – сообщили силовики.

Они пояснили, что эвакуация не была проведена раньше, так как Киев «боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее – значит признать, что Вооружённые силы РФ на этом участке остановить не получится». Обычные же граждане становятся разменной монетой в неспособности Киева признать собственное бессилие. Их до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает, а затем украинские силы начинают оборудовать укрепрайон в их дворе.

Как сообщает ТАСС, украинские власти временно оккупированного киевским режимом города Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российских войск и активизации боевых действий на Запорожском направлении, где сейчас отмечаются тактические успехи ВС РФ в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время Киев в основном отправляет по сёлам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но соглашаются немногие. Жители, по его словам, опасаются, что после оставления своих жилищ они «мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими».