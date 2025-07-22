Три украинских беспилотника ликвидировали в Тульской области
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Три украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны в Тульской области. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Глава области уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Также в ночь на 22 июля силы ПВО сбили украинские беспилотники, которые пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. В связи с оперативной обстановкой в области временно вводились ограничения мобильного интернета.