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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 июля, 03:55

Три украинских беспилотника ликвидировали в Тульской области

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Три украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны в Тульской области. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава области уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

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Также в ночь на 22 июля силы ПВО сбили украинские беспилотники, которые пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. В связи с оперативной обстановкой в области временно вводились ограничения мобильного интернета.

Артур Лапсаков
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