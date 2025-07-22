Армия России отразила атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Российские военные успешно отразили воздушную атаку украинских БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе», – написал Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков одного из беспилотников в посёлке Красный Сад Аксайского района произошло возгорание растительности во дворах нескольких частных домов. Все очаги возгорания были оперативно потушены.