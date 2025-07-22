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Регион
22 июля, 04:31

МО РФ: Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 35 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило МО РФ.

Больше всего дронов сбито над Брянской (9), Ростовской (7) и Калужской (6) областями. Также атаки отражены над Самарской (3), Тульской (3), Белгородской (2) и Курской (1) областями, Московским регионом (3) и акваторией Чёрного моря (1).

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Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля

В Самарской области враг пытался атаковать промышленное предприятие. К счастью, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. В регионе временно вводились ограничения на доступ к мобильному интернету.

Артём Гапоненко
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