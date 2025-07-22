МО РФ: Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 35 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило МО РФ.

Больше всего дронов сбито над Брянской (9), Ростовской (7) и Калужской (6) областями. Также атаки отражены над Самарской (3), Тульской (3), Белгородской (2) и Курской (1) областями, Московским регионом (3) и акваторией Чёрного моря (1).