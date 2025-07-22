Россияне потратили 158 миллионов рублей на микронаушники в период ЕГЭ

В период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов (с мая по середину июля) россияне приобрели на маркетплейсах микронаушники на общую сумму около 158 миллионов рублей. По данным аналитика компании Moneyplace Анастасии Романовой, средняя стоимость одной пары устройств составила примерно 3,3 тысячи рублей.

«Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — приводит слова эксперта РИА «Новости».