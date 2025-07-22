Россияне потратили 158 миллионов рублей на микронаушники в период ЕГЭ
ЕГЭ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA
В период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов (с мая по середину июля) россияне приобрели на маркетплейсах микронаушники на общую сумму около 158 миллионов рублей. По данным аналитика компании Moneyplace Анастасии Романовой, средняя стоимость одной пары устройств составила примерно 3,3 тысячи рублей.
«Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
Ранее Люблинский районный суд Москвы по иску прокуратуры запретил распространение в интернете информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Это решение было принято после мониторинга Сети, в ходе которого были выявлены сайты, предлагавшие приобрести экзаменационные материалы. Как пояснили в надзорном ведомстве, подобные действия нарушают законодательство Российской Федерации в области образования.