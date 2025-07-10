Ответы на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещённой информацией

Люблинский районный суд Москвы запретил распространение в Интернете информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал об итогах ОГЭ и ЕГЭ в этом году. Он отметил, что из аудиторий выгнали около 600 выпускников за списывание. При этом 189 из них пытались использовать телефоны. Однако в Минпросе отметили, что всё прошло на высоком уровне.