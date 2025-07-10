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10 июля, 15:03

Ответы на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещённой информацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Люблинский районный суд Москвы запретил распространение в Интернете информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Иск был подан после мониторинга Сети, выявившего сайты, предлагавшие купить экзаменационные материалы. Прокуратура пояснила, что подобные действия нарушают законодательство РФ в области образования.

«На сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, Всероссийских проверочных работ в 2025 году», — заявили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав заблокировать доступ к запрещённой информации. По данным надзорного органа, мониторинг проводился в преддверии экзаменационной кампании 2025 года.

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Ранее глава Рособрнадзора рассказал об итогах ОГЭ и ЕГЭ в этом году. Он отметил, что из аудиторий выгнали около 600 выпускников за списывание. При этом 189 из них пытались использовать телефоны. Однако в Минпросе отметили, что всё прошло на высоком уровне.

Александра Мышляева
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