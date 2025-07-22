Умер польский генерал Скшипчак, грозивший ликвидацией Калининградской области
Вальдемар Скшипчак (Скшыпчак, Waldemar Skrzypczak) Обложка © Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl
На 69-м году жизни скончался бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, который в России прогремел после угроз «ликвидировать» Калининградскую область. О смерти отставного офицера в соцсети Х сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«До нас дошла печальная информация о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная потеря для близких и для нашей военной семьи», — пишет Владислав Косиняк-Камыш.
О причинах смерти генерала он не рассказал. Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) командовал Сухопутными войсками Польши с 2006-2009 годы. После отставки он занимал пост советника министра национальной обороны, а также был заместителем госсекретаря по вооружениям и модернизации Министерства национальной обороны Польши.
Напомним, Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Генерал говорил, что в случае конфликта между НАТО и Россией будущим для этого региона станет «ликвидация». Он также призывал дать Польше ядерное оружие для защиты от русских.