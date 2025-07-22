Умер польский генерал Скшипчак, грозивший ликвидацией Калининградской области

На 69-м году жизни скончался бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, который в России прогремел после угроз «ликвидировать» Калининградскую область. О смерти отставного офицера в соцсети Х сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«До нас дошла печальная информация о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная потеря для близких и для нашей военной семьи», — пишет Владислав Косиняк-Камыш.