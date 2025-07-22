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22 июля, 07:18

«Кредитный пузырь»: Американцев предупредили о повторении кризиса 2008 года

Экономист Джин Людвиг предупредил о возможном повторении кризиса 2008 года

США. Обложка © freepik / wirestock

США. Обложка © freepik / wirestock

Уровень закредитованности простых американцев в среднем достигает 13-15 зарплат, что значительно превышает аналогичные показатели в России. Однако граждан США нельзя назвать транжирами, скорее уж государство забывает о обещании добиться всеобщего процветания, уверен экономист Джин Людвиг.

Основатель Института всеобщего экономического процветания (Institute for Shared Economic Prosperity) отметил, что в случае временной потери работы, болезни или возникновения трудной ситуации с детьми или родителями американцы получают довольно скромную помощь. Власти давно не обновляли нормативы, хотя цены на жильё, образование и медицинские услуги выросли, что и вынуждает людей брать кредиты.

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Собеседник kp.ru подчеркнул, что многие годы политика в США была ориентирована на предоставление населению доступных кредитов вместо повышения зарплат. По его словам, реальные доходы американцев не растут уже около 40 лет, тогда как в России за тот же период наблюдается рост примерно на 40%. В результате номинальные выплаты работникам увеличиваются, но после оплаты всех счетов остаётся мало средств. А «кредитный пузырь», как известно, имеет свойство взрываться.

«Последний такой кризис был в 2008 году, и я не исключаю его повторение в ближайшие годы», — заключил американский экономист.

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Ранее политолог объяснила, почему США грозит кризис на фоне рекордного госдолга. Эксперт обратила внимание, что американский государственный долг достиг беспрецедентного уровня в 36 триллионов долларов, в то время как уверенность в долларе на мировой арене продолжает падать.

Борис Эльфанд
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