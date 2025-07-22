Пять звёзд на погон: Эксперт оценил идею ставить оценки полицейским

Системы рейтингов не решают накопившиеся проблемы, а, наоборот, вызывают дополнительный стресс и усложняют работу. Поэтому идея ставить оценки полицейским требует доработки, уверен эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. По его словам, нужны иные меры: увеличение финансирования, расширение штата и снижение бюрократической нагрузки.

В ином случае оценки могут стать для полицейских лишь дополнительным бременем. Рейтинги создадут иллюзию прозрачности, однако сами сотрудники окажутся в стрессовой ситуации. Собеседник RuNews24.ru отметил, что приложение для оценки полицейских не может заменить реальные реформы. Для повышения эффективности работы, по его мнению, нужно изменение системы мотивации и сокращение бюрократических процедур. Кроме того, в рейтингах следует учитывать реальные показатели работы: время реагирования и эффективность раскрытия преступлений.

«В конечном итоге, если мы не начнём с основ, такие рейтинги только породят недовольство и цинизм как среди граждан, так и среди полицейских. Оценки, не имеющие значимой основы, будут бесполезны и приведут к ещё большему недоверию», — подчеркнул эксперт.