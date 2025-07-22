Вши, койки на полу: Россиянку с двумя дочками из пещеры в Индии содержат в ужасных условиях

Россиянка Нина Кутина, которую нашли с двумя дочерьми в пещере в Индии, содержится в ужасных условиях. Задержанных поместили в тëмную грязную камеру, спать приходится на полу, а у детей уже завелись вши. Об этом SHOT узнал от правозащитника и вице-президента Центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова.

По его словам, Нина Кутина с дочерьми сейчас находится в тесной камере с ещë 9 женщинами в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Там у россиян отобрали всю еду и лекарства, которые были с собой, кормят только острым рисом и запрещают получать посылки с фруктами. Помыться нереально — горячая вода и душ отсутствуют. Малолетние дочери Према и Ама уже успели заболеть, но никакой медпомощи им не оказали, кроме того, у девочек завелись вши.

Правозащитник считает, что содержание в подобных условиях приравнивается к пыткам. Его организация готовит жалобы в международные инстанции, а также уже направила письмо послу в Индии Винай Кумару с просьбой защитить права и освободить Кутину под подписку о невыезде.