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22 июля, 06:37

Вши, койки на полу: Россиянку с двумя дочками из пещеры в Индии содержат в ужасных условиях

Россиянку с дочками, которых нашли в пещере в Индии, содержат в ужасных условиях

Обложка © VK / Нина Кутина

Обложка © VK / Нина Кутина

Россиянка Нина Кутина, которую нашли с двумя дочерьми в пещере в Индии, содержится в ужасных условиях. Задержанных поместили в тëмную грязную камеру, спать приходится на полу, а у детей уже завелись вши. Об этом SHOT узнал от правозащитника и вице-президента Центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова.

По его словам, Нина Кутина с дочерьми сейчас находится в тесной камере с ещë 9 женщинами в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Там у россиян отобрали всю еду и лекарства, которые были с собой, кормят только острым рисом и запрещают получать посылки с фруктами. Помыться нереально — горячая вода и душ отсутствуют. Малолетние дочери Према и Ама уже успели заболеть, но никакой медпомощи им не оказали, кроме того, у девочек завелись вши.

Правозащитник считает, что содержание в подобных условиях приравнивается к пыткам. Его организация готовит жалобы в международные инстанции, а также уже направила письмо послу в Индии Винай Кумару с просьбой защитить права и освободить Кутину под подписку о невыезде.

«Не привела умирать!» Россиянка объяснила, почему поселила двух дочек в пещере в Индии
«Не привела умирать!» Россиянка объяснила, почему поселила двух дочек в пещере в Индии

Россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми, нашли после оползня в отдалённой местности индийского штата Керала. 40-летняя Нина Кутина и её дочки (6 и 4 года) провели там почти две недели. Старший сын женщины погиб в 2024 году, а местонахождение младшего остаётся неизвестным.

Андрей Бражников
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