Украинские подразделения вновь начали пытаться прорваться в Курскую область. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«На Тёткинском и Глушковском направлениях за счёт переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», — сказано в публикации.

В этих штурмовых операциях принимают участие боевики из нацбатальона «Айдар»*. Они пытались пробиться через населённый пункт Бессаловка на территории Сумской области и приграничный посёлок Новый Путь. Российские войска нанесли противнику мощный комплексный огневой удар, что привело к уничтожению украинских боевиков, участвовавших в штурме. Таким образом, попытки врага были успешно отражены, и ситуация на границе остаётся под контролем российских силовых структур.

Ранее военный эксперт предупреждал, что главком ВСУ Александр Сырский разрабатывает план нового вторжения в Курскую и Белгородскую области. Он подчеркнул, что Украина дожидается танков из Австралии, чтобы начать своё наступление. Для этого туда стянули 50 тысяч солдат.