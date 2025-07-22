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22 июля, 08:50

Россиянам предложили отмечать новый забавный праздник – День отельного лебедя

В России предложили объявить 22 июля Днём отельного лебедя

Обложка © freepik / lifeforstock

Обложка © freepik / lifeforstock

В России предложили внести в календарь новый неофициальный праздник — День отельного лебедя, с инициативой выступил один из сервисов гостиничного бронирования. Там пояснили, что милые птички из полотенец в номерах отелей ассоциируются с отдыхом, путешествиями и мечтами о чём-то светлом.

В качестве даты предлагается выбрать 22 июля, так как это середина лета — самый пик туристических поездок россиян. Если в этот день вырваться в отпуск не получается, то предлагается открыть старые фотоальбомы и вспомнить свои прежние разъезды, наполниться положительными эмоциями и помечтать о новых неизведанных маршрутах. Также в этот праздник можно устроить конкурсы по скручиванию полотенец в лебедей и организовать себе курорт на дому вместе с друзьями.

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Ранее глава Роскачества Максим Протасов предупредил, что не следует бронировать туры у «Рогов и копыт». Потребителям необходимо проверять наличие туроператора в Едином федеральном реестре, а также внимательно читать отзывы, посоветовал он.

Татьяна Миссуми
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