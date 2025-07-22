«Слишком русские»: В ГД объяснили, почему чемпионке Мельниковой не дали выступить под Аллегрову
Депутат Журова: Мельниковой не дали выступить под песню Аллегровой из-за Украины
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой пришлось заменить в своей программе песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», поскольку украинцы запротестовали. Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
«Мы же понимаем, что слова «младший лейтенант» вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают всё это очень внимательно», – сказала Журова РИА «Новости».
Журова напомнила, что в молодости, когда они танцевали под эту песню, никто не ассоциировал её с вооружёнными силами — скорее, она рассказывала историю о возвращении парня со службы. По её словам, сегодня в любой песне при большом желании можно разглядеть политический подтекст.
«Слишком русские, слишком ещё что-нибудь. Тут «Калинка», там «малинка», тут «Катюша». Поэтому тоже всё не подходит», — добавила она.
Ранее Life.ru рассказывал, что российской спортсменке Ангелине Мельниковой не разрешили на международных турнирах выступать под песню «Младший лейтенант». Гимнастка уточнила, что для выступлений стало трудно выбирать песни, поскольку далеко не все они подходят.