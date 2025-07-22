«Слишком русские»: В ГД объяснили, почему чемпионке Мельниковой не дали выступить под Аллегрову

Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой пришлось заменить в своей программе песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», поскольку украинцы запротестовали. Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Мы же понимаем, что слова «младший лейтенант» вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают всё это очень внимательно», – сказала Журова РИА «Новости».

Журова напомнила, что в молодости, когда они танцевали под эту песню, никто не ассоциировал её с вооружёнными силами — скорее, она рассказывала историю о возвращении парня со службы. По её словам, сегодня в любой песне при большом желании можно разглядеть политический подтекст.

«Слишком русские, слишком ещё что-нибудь. Тут «Калинка», там «малинка», тут «Катюша». Поэтому тоже всё не подходит», — добавила она.