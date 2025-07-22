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22 июля, 09:06

Овечкин составил свой рейтинг «лучших бойцов» НХЛ

Овечкин назвал Брашира, Малкина и Ларака лучшими хоккеистами в НХЛ

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откровенно ответил на вопрос, кого считает крутыми хоккеистами. Свой вариант «рейтинга лучших» он представил в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.

«Дональд Брашир, Жорж Ларак. И Малкин? Ну Джино [прозвище Евгения Малкина в США], да», — поделился Овечкин.

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Ранее сообщалось, что 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). В знак признания этого выдающегося достижения капитану «Кэпиталз» была вручена памятная золотая клюшка.

Татьяна Миссуми
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