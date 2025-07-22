Овечкин составил свой рейтинг «лучших бойцов» НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откровенно ответил на вопрос, кого считает крутыми хоккеистами. Свой вариант «рейтинга лучших» он представил в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.