Овечкин составил свой рейтинг «лучших бойцов» НХЛ
Овечкин назвал Брашира, Малкина и Ларака лучшими хоккеистами в НХЛ
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откровенно ответил на вопрос, кого считает крутыми хоккеистами. Свой вариант «рейтинга лучших» он представил в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.
«Дональд Брашир, Жорж Ларак. И Малкин? Ну Джино [прозвище Евгения Малкина в США], да», — поделился Овечкин.
Ранее сообщалось, что 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). В знак признания этого выдающегося достижения капитану «Кэпиталз» была вручена памятная золотая клюшка.