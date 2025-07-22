Стивен Сигал отказался от своего последнего бизнеса в России

Известный актёр Стивен Сигал окончательно вышел из состава руководства своего последнего российского предприятия. Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 17 июля 2025 года он отказался от должности генерального директора ООО «Пять элементов». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания ООО «Пять элементов» была создана в 2023 году и стала последним бизнес-проектом Сигала на территории России. Ранее актер уже покинул руководство таких организаций, как ООО «Русские ярмарки», ООО «Стивен Сигал групп» и ООО «Горки инвестмент компани», что свидетельствует о постепенном сворачивании его предпринимательской деятельности в стране.

Кстати, контроль над компанией перешёл к Владиславу Казаку, который занимает пост члена совета директоров в фирме «Водстрой».