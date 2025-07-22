Молдавские правоохранительные органы объявили о задержании в Греции олигарха Владимира Плахотнюка, бывшего лидера Демократической партии Молдавии. Сообщение об этом появилось на официальной странице Генерального комиссариата полиции Молдовы в соцсети.

«Некоторое время назад по официальным каналам связи Интерпола в Афинах (Греция) нам сообщили, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — говорится в сообщении.

Плахотнюу вменяют то, что он с помощью коррупционных схем и давления подмял под себя судебную систему и парламент Молдавии в 2016 году, сформировав правительство из проевропейских сил, которые получали поддержку от США и Евросоюза. Несмотря на массовые протесты оппозиционных сил, требовавших роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, Плахотнюк получил поддержку со стороны помощника госсекретаря США по делам Евразии Виктории Нуланд.