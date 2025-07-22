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22 июля, 09:30

В Греции задержан богатейший молдавский олигарх

В Греции задержали бывшего лидера Демократической партии Молдавии Плахотнюка

Владимир Плахотнюк. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Владимир Плахотнюк. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Молдавские правоохранительные органы объявили о задержании в Греции олигарха Владимира Плахотнюка, бывшего лидера Демократической партии Молдавии. Сообщение об этом появилось на официальной странице Генерального комиссариата полиции Молдовы в соцсети.

«Некоторое время назад по официальным каналам связи Интерпола в Афинах (Греция) нам сообщили, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них Владимир Плахотнюк», — говорится в сообщении.

Плахотнюу вменяют то, что он с помощью коррупционных схем и давления подмял под себя судебную систему и парламент Молдавии в 2016 году, сформировав правительство из проевропейских сил, которые получали поддержку от США и Евросоюза. Несмотря на массовые протесты оппозиционных сил, требовавших роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, Плахотнюк получил поддержку со стороны помощника госсекретаря США по делам Евразии Виктории Нуланд.

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Ранее в Крыму заработали 2,2 миллиарда рублей на продаже национализированного имущество украинских олигархов и политиков. Так, за полгода удалось реализовать 25 объектов, деньги с которых пошли в бюджет региона и на поддержку участников СВО.

Владимир Озеров
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