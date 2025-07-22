В Петербурге задержали четырёх ортодоксальных евреев за танцы на фоне здания ФСБ

Четверых ортодоксальных евреев, включая двух граждан США, израильтянина и москвича, задержали за агрессивные танцы и попытку сфотографироваться у здания ФСБ на Литейном. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Среди задержанных — 19-летние братья Козлинеры, Залман и Мордехай, 29-летний израильтянин Бен Шитрит (все они въехали в Россию по туристическим визам), а также их 20-летний знакомый, москвич Кристофер Кеннет. Правоохранители возбудили против них дела о мелком хулиганстве.

По данным издания, молодые люди возвращались из Большой хоральной синагоги в приподнятом настроении и решили устроить провокацию у здания спецслужбы — танцевали, вели себя вызывающе и пытались сделать фото на фоне учреждения. Их быстро задержали сотрудники полиции.