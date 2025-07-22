Освежился: Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский «перербулся» и вруг захотел говорить с РФ
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский сменил позицию по переговорам с РФ из-за Келога
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka
Поездка спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев дала Владимиру Зеленскому возможность «освежиться» и пересмотреть собственную позицию в отношении переговоров с Россией в Стамбуле, к которым киевский главарь ранее относился со скепсисом. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Зеленский ещё пару недель назад скептически относился к третьему раунду переговоров, было непонятно, готова ли вообще Украина продолжать стамбульский формат. Но, видимо, визит Кита Келлога в Киев дал свои результаты, «освежил» Зеленского, и его позиция в этом вопросе поменялась», — приводит слова собеседника агентство.
Экс-нардеп полагает, что на переговорах будет затронут узкий круг вопросов. По его мнению, можно ожидать диалога о возможности остановки огня, но не о долгосрочном, устойчивом мире и завершении конфликта.
«Политических решений ожидать не стоит. Реальное завершение конфликта можно будет ожидать по итогам нашей летней военной кампании. Дипломаты будут финализировать результат», — подытожил Килинкаров.
Напомним, на днях Владимир Зеленский отдал распоряжение сформировать состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле, который должен состояться уже в ближайшее время. Руководить украинскими переговорщиками, как и прежде, будет Рустем умеров, недавно снятый с должности главы Минобороны Украины и назначенный секретарём СНБО.