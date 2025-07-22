Депутат ЛДПР избил свою девушку и угрожал табельным оружием друга-участкового в Крыму

Депутат Старокрымского горсовета от ЛДПР Станислав Каневский обвиняется в угрозе убийством с использованием табельного оружия. Об этом сообщает Mash на волне.

Конфликт произошёл во время совместного отдыха с подругой и знакомым участковым. Взлюбленная пожаловалась на шум, после чего Каневский, по данным телеграм канала, взял табельное оружие у товарища и направил на неё. Стрелять депутат ЛДПР не стал, но избил спутницу, а участковый, забрал пистолет и попросту ушёл с места происшествия.

Через неделю сотрудник полиции добровольно признался в содеянном. Каневскому грозит уголовное дело по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Параллельно он занимает должность замдиректора управляющей компании «Крымское время».