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Регион
22 июля, 10:34

Депутат ЛДПР избил свою девушку и угрожал табельным оружием друга-участкового в Крыму

Mash: В Крыму депутат Каневский избил подругу и угрожал пистолетом участкового

Обложка © VK / Станислав Каневский

Обложка © VK / Станислав Каневский

Депутат Старокрымского горсовета от ЛДПР Станислав Каневский обвиняется в угрозе убийством с использованием табельного оружия. Об этом сообщает Mash на волне.

Конфликт произошёл во время совместного отдыха с подругой и знакомым участковым. Взлюбленная пожаловалась на шум, после чего Каневский, по данным телеграм канала, взял табельное оружие у товарища и направил на неё. Стрелять депутат ЛДПР не стал, но избил спутницу, а участковый, забрал пистолет и попросту ушёл с места происшествия.

Через неделю сотрудник полиции добровольно признался в содеянном. Каневскому грозит уголовное дело по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Параллельно он занимает должность замдиректора управляющей компании «Крымское время».

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Накануе Life.ru рассказывал, что бывшей совладелице ЦУМа Ирине и её супругу, основавшему сеть магазинов Lady & Gentleman, поступают угрозы убийством от собственного племянника. Тот рассчитывал получить в порядок от состоятельной родни два миллиона долларов, на которые купил квартиру на Остоженке, но его желание не сбылось. Теперь он требует от дяди и тёти 160 миллионов рублей.

Юрий Лысенко
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