Депутат ЛДПР избил свою девушку и угрожал табельным оружием друга-участкового в Крыму
Mash: В Крыму депутат Каневский избил подругу и угрожал пистолетом участкового
Обложка © VK / Станислав Каневский
Депутат Старокрымского горсовета от ЛДПР Станислав Каневский обвиняется в угрозе убийством с использованием табельного оружия. Об этом сообщает Mash на волне.
Конфликт произошёл во время совместного отдыха с подругой и знакомым участковым. Взлюбленная пожаловалась на шум, после чего Каневский, по данным телеграм канала, взял табельное оружие у товарища и направил на неё. Стрелять депутат ЛДПР не стал, но избил спутницу, а участковый, забрал пистолет и попросту ушёл с места происшествия.
Через неделю сотрудник полиции добровольно признался в содеянном. Каневскому грозит уголовное дело по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Параллельно он занимает должность замдиректора управляющей компании «Крымское время».
Накануе Life.ru рассказывал, что бывшей совладелице ЦУМа Ирине и её супругу, основавшему сеть магазинов Lady & Gentleman, поступают угрозы убийством от собственного племянника. Тот рассчитывал получить в порядок от состоятельной родни два миллиона долларов, на которые купил квартиру на Остоженке, но его желание не сбылось. Теперь он требует от дяди и тёти 160 миллионов рублей.